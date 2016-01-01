اعتقال زعيم سابق في حركة فارك يوجه ضربة لاتفاق السلام بكولومبيا

أمرت المحكمة العليا في كولومبيا بالقبض على زعيم سابق في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بعدما رفض المثول لاستجوابه في اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة في ضربة جديدة لاتفاق السلام التاريخي في البلاد.



وكان سوكسيس هيرنانديز واحدا من عشرة قادة سابقين لحركة فارك أصبحوا نوابا في البرلمان بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 2016.



والاتفاق الذي وقعه رئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس لإنهاء حرب استمرت نصف قرن وقتل خلالها 260 ألف شخص أتاح لمتمردي الحركة الماركسية السابقين دخول عالم السياسة وسمح بدمجهم في المجتمع.