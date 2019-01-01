غارات عنيفة من الجيش الليبي على مواقع الميليشيات وسط غريان

شنت قوات الجيش الوطني الليبي فجر الأربعاء، غارات جوية عنيفة على مواقع الميليشيات وسط مدينة غريان، ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.



ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجيش الليبي كان قد أطلق منذ بداية الأسبوع الحالي عملية عسكرية كبيرة على مدينة غريان.



وتوقعت أن تكون هذه المدينة خلال الساعات القادمة مسرحا لعمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها ومواجهات عنيفة من الطرفين.



وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني، منذ نهاية الشهر المنقضي، نفوذها على مدينة غريان التي سيطر عليها الجيش منذ بداية العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من 3 أشهر، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.