الخارجية الأمريكية: البيت الأبيض لم يؤكد لقاء ترامب وعمران خان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن البيت الأبيض لم يؤكد التقارير التي أفادت بعقد اجتماع مرتقب هذا الشهر بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنها ستتواصل مع البيت الأبيض لتأكيد نبأ الزيارة أو نفيه، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لديها أي معلومات لكي تعلن عنها.



وكانت الخارجية الباكستانية،قد أعلنت الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء، عمران خان، يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، في 22 يوليو الجاري،وأن المحادثات ستركز خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين.



وستكون هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها عمران خان، للولايات المتحدة، بعد أن شكل حزبه "حركة إنصاف"، الحكومة، إثر فوزه بالانتخابات العامة في يوليو 2018.



يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه عمران خان إلى نيويورك في شهر سبتمبر القادم لتمثيل باكستان في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.