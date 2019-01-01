الاحتلال يعتقل مواطنين غرب بيت لحم ويهدم جدارا إسمنتيا بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بسام محمود عطية شوشه (38 عاما)، ومحمد صبري سعيد شوشه (33 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتشهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة قلقيلية.



وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معاذ ابراهيم زهران (37 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدارا اسمنتيا في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن جرافات الاحتلال وبحماية قوة عسكرية معززة هدمت جدارا اسمنتيا في حي طبلاس جنوب البلدة، يعود لأحد المواطنين، بحجة عدم الترخيص.



كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.