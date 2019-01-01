وزير الخارجية القبرصي يدعو نظيره اليوناني الجديد لزيارة نيقوسيا
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:56 ص
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دعا وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، في رسالة، نظيره اليوناني الجديد نيكوس دندياس إلى زيارة قبرص.
ونشرت وزارة الخارجية القبرصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية- أن خريستودوليدس قد أجرى محادثة هاتفية مع دندياس، هنأه فيها على توليه المنصب الجديد، كما دعاه لزيارة قبرص.
وأضافت الخارجية القبرصية أن الوزير اليوناني قبل الدعوة وسيتم تحضير موعد قريب لها.
ونشرت وزارة الخارجية القبرصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية- أن خريستودوليدس قد أجرى محادثة هاتفية مع دندياس، هنأه فيها على توليه المنصب الجديد، كما دعاه لزيارة قبرص.
وأضافت الخارجية القبرصية أن الوزير اليوناني قبل الدعوة وسيتم تحضير موعد قريب لها.