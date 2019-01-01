مصرع 4 أشخاص في انهيار مبنى تحت الإنشاء بالهند

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة، فيما تم إنقاذ 9 آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء اليوم الأربعاء في مدينة "بنجالور" الهندية.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن عمليات الإنقاذ جارية من أجل إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

