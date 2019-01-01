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عالم

كاتب سعودي: تميم على درجة كبيرة من الحمق والعناد

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:55 ص
الكاتب السعودي محمد
الكاتب السعودي محمد آل الشيخ
أمينة ذكي
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قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الكثيرون يعتقدون أن حمد بن تميم وجروه خيال المآتة تعلموا من سنتي المقاطعة، والواجب أن نعيد النظر فيها.

وأضاف آل الشيخ، صدقوني أن حمد رجل حقود وعلى درجة كبيرة من الحمق والعناد ولا يتعلم من أخطائه، وما زال يجزم أنه بأمواله يستطيع أن يغير العالم، لذلك لا حل مع دويلة قطر وهذا المعتوه على قيد الحياة.

يذكر أن حمد بن تميم يقدم المليارات من الدولارات لدعم حزب الله اللبناني في الأنشطة الإرهابية المختلفة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران والتي أرهقتها كثيرا ودفعتها إلى عدم تمويل الحزب ماديا.

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