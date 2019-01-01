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مصر

الأرصاد: اليوم طقس حار.. والقاهرة 38 درجة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:06 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 36
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 33
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 24 34
سيوة 24 41
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 34
رفح 23 33
رأس سدر 25 40
نخل 19 38
نويبع 28 38
طابا 25 36
كاترين 19 33
الطور 26 37
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بني سويف 26 38
المنيا 25 38
أسيوط 27 40
سوهاج 27 40
قنا 27 41
الأقصر 26 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 24 41
شلاتين 27 37
أبورماد 28 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 26 42
الرياض 27 43
المنامة 34 40
أبوظبي 30 41
الدوحة 34 44
الكويت 32 47
دمشق 16 38
بيروت 25 30
عمان 20 34
القدس 20 30
غزة 23 31
بغداد 29 46
مسقط 30 35
صنعاء 16 28
الخرطوم 28 40
طرابلس 27 37
تونس 24 36
الجزائر 20 28
الرباط 15 24
نواكشوط 22 38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 16 33
إسطنبول 20 29
إسلام آباد 29 38
نيودلهي 28 37
جاكرتا 22 33
بكين 21 28
كوالالمبور 24 32
طوكيو 18 25
أثينا 23 35
روما 18 30
باريس 17 27
مدريد 20 34
برلين 11 21
لندن 16 24
مونتريال 19 30
موسكو 12 20
نيويورك 23 32
واشنطن 20 31

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