ارتفاع دخل بايدن بعد مغادرته منصب نائب الرئيس الأمريكى

تجاوزت إيرادات الديموقراطي جو بايدن 14 مليون دولار في السنتين الماضيتين، أي منذ مغادرته منصب نائب الرئيس الأمريكي، وفق بيانات ضريبية نشرت أمس الثلاثاء، ما يجعله المنافس الأكثر ثراء بين الديموقراطيين الأوفر حظًا للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020.



وارتفع مداخيل المرشح الديموقراطي الأوفر حظًا إلى 11 مليون دولار في 2017، مقارنة بأقل بقليل من 400 الف دولار في العام الذي سبقه، أي في السنة الأخيرة لتوليه منصب نائب الرئيس.



والقسم الأكثر من مداخيل عام 2017 البالغة 11 مليون و73،751 ألف دولار، وعام 2018 البالغة 4 ملايين و580،437 ألف دولار جاء من عوائد كتب، بحسب بيان لحملته أرفق بالعائدات الضريبية.



ويجعل هذا بايدن المرشح الأكثر ثراء بين الديموقراطيين الأوفر حظًا الساعين لمنافسة ترامب، والذي بدوره مليارديرا في مجال العقارات.



ويضع الكشف عن البيانات الضريبية المرشحين الديموقراطيين على نقيض ترامب الذي خالف الأعراف ورفض نشر بياناته عندما ترشح لانتخابات 2016.



ومن بين أهم المرشحين الديموقراطيين، فقط مداخيل السناتور كامالا هاريس بلغت أكثر من مليون دولار عام 2018، وفق بياناتها الضريبية.



أما السناتور بيرني ساندرز الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديموقراطي ومناصر الطبقة العاملة فبلغت إيراداته 561،293 دولار عام 2018.