وزير السياحة اللبنانى: الحركة السياحية فى بيروت تسجل أرقامًا مشجعة

أعلن وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، أن الحركة السياحية في لبنان سجلت أرقامًا مشجعة جدًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.



وأعرب كيدانيان، في تصريحات للصحفيين، بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في زيادة عدد السياح إلى لبنان في الشهر الحالي، وشهر أغسطس المقبل.



وقال إنه عبر للرئيس عون عن "هواجس القطاع السياحي نتيجة أحداث جبل لبنان الأخيرة" موضحًا أنه "في حال لم يتم ضبط نتائجها، فهناك تخوف من تأثيراتها على القطاع السياحي، بسبب الهواجس الموجودة والتي لم تؤد حتى الآن إلى إلغاء في الحجوزات".



وكانت منطقة عاليه السياحية في جبل لبنان، فقد شهدت توترًا وأعمال قطع طرق في وقت سابق من هذا الشهر، وإطلاق مسلحين النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وتداعيات انعكست صراعًا بين قوى حزبية وأزمة سياسية في البلاد.