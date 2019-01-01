وزير المالية اللبنانى: لسنا بلدًا مفلسًا

أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن بلده يمر بوضع اقتصادي ومالي صعب لكنه ليس بلدًا مفلسًا.



وقال خليل، في حديث تلفزيوني: "نحن لسنا بلدًا مفلسًا، وهناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي، ونحن قادرون على الصمود والاستمرار".



وأضاف أن "هذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة العام 2019، ويبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين".



وأشار إلى أن "مشروع الموازنة العامة للعام 2019 غير كاف لتحقيق كل الإصلاحات، لكنه مقدمة جيدة بما توصلنا إليه".



وأكد "الحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي". وإلى اجراءات إصلاحية في الإدارة".



وقال "لسنا على شفير الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر".