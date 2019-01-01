الصين تنفى شائعات إرسال سفن حربية إلى مضيق ملقا لمرافقة سفنها

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الشائعات حول خطط الصين لإرسال سفن حربية إلى مضيق ملقا لمرافقة سفنها.



ووفقًا لإشعار من وزارة النقل، فإن مستوى الأمان للسفن الصينية التي تبحر عبر مضيق ملقا تم ترقيته إلى المستوى الثالث.



وتقول الشائعات إن الصين سترسل سفن حربية إلى المنطقة لمرافقة السفن الصينية، كما ادعت بعض التقارير الإعلامية.



وقال قنج شوانج، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الإشعار المذكور أعلاه قد تم إصداره وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة واللوائح المحلية الصينية كإجراء للاستجابة للمخاطر المحتملة، وذلك لضمان أمن ملاحة السفن ذات الصلة.



ورفض قنج في مؤتمر صحفي الشائعات، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها".