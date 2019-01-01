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عالم

مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين فى فيضانات وسط الصين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت السلطات المحلية، إن الفيضانات تسببت في مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين، بعد أن ضربت أمطار غزيرة مقاطعة هونان وسط الصين.

وأبلغ عن وقوع الخسائر البشرية في محافظة يوشيان التي تشهد أمطارُا غزيرة منذ السبت الماضي، وحتى الساعة الواحدة ظهر اليوم، حيث سجلت عدة مناطق في المحافظة معدل سقوط أمطار عند أكثر من 300 ملم.

وقالت الحكومة المحلية، إنها نشرت فرق الاستجابة للطوارئ في المناطق المتضررة من أجل عمليات الإنقاذ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار في العديد من أجزاء هونان، فقد غمرت المياه ثلاث قرى في محافظة خنجدونج، ما أثر على الآلاف من السكان على الأرجح.

وفي مدينة شاويانج، تسببت الأمطار في فيضان نهر، ما أدى إلى غمر المدينة بالمياه، وأنقذت فرق الإطفاء أكثر من 700 شخص كانوا محاصرين في الفيضان.

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