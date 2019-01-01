الفيضانات بمخيم اللاجئين ببنجلاديش تشرد 2700 شخص

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن عمال الإغاثة الأمميين والمئات من اللاجئين في مخيم كوكس بازار الواسع بمنطقة تلال جنوب شرق بنغلاديش، يحاولون كبح آثار الفيضانات بمنطقة تشرد فيها 2700 شخص من اللاجئين الروهينجيا.



قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش: "لقد قال برنامج الغذاء العالمي يوم الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة على مخيم كوكس بازار، الذي يقطنه لاجئو الروهينجيا، قد شردت أكثر من 2700 لاجئ".



في الوقت نفسه، عزز صندوق الطفولة للأمم المتحدة "يونيسيف" الذي يشعر بالقلق إزاء تأثير هذه الفيضانات على آلاف الأطفال بالمخيم، عزز جهوده وتجهيزاته، ومنها أقراص تنقية المياه والأغطية البلاستيكية.



وعبر خبراء الأمم المتحدة المعنيون عن القلق إزاء مخاطر تزايد الأمراض المنقولة عبر المياه، في المخيم الذي تغمره الفيضانات.