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اقتصاد

تسليم بوينج للطائرة 737 يسجل انخفاضًا حادًا خلال 2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:51 ص
طائرة 737
طائرة 737
وكالات
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ذكرت بوينج، أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات، اليوم الأربعاء، أنها سلمت 24737 طائرة تجارية في الربع الثاني من عام 2019، بانخفاض حاد نسبته 73% عن الربع السابق.

وأشار هذا الانخفاض الكبير في تسليم الطائرة 737 خلال الربع الثاني، إلى أن شركة بوينج تعاني من تأثير حادثتي التحطم المميتتين اللتين تعرضت لهما اثنتان من طائراتها في إندونيسيا وإثيوبيا في أكتوبر 2018 ومارس 2019 على التوالي، وكانت بوينج قد سلمت 89737 طائرة في الربع الأول.

جدير بالذكر، أنه قد تم إيقاف تشغيل الطائرة "بوينج 737 ماكس" على مستوى العالم منذ مارس من هذا العام بعد سقوط طائرتين طراز 737 في إندونيسيا في أكتوبر الماضي، وفي إثيوبيا في مارس 2019، وتسبب الحادثان في مقتل إجمالي 346 شخصًا.

وتعمل بوينج منذ ذلك الحين يائسة لإعادة بناء سمعتها والثقة فيها لدى هيئات تنظيم الطيران وعامة الناس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن سلامة الطيران.

وخفضت أكبر شركة لتصنيع الطائرات في الولايات المتحدة إنتاجها الشهري من الطائرة "737 ماكس" إلى 42 من معدل محدد سابقًا، وهو 52 في إبريل من هذا العام.

ولم تعلن بوينج عن أي طلبات جديدة لشراء الطائرة "737 ماكس" لشهر مارس.

جاء إعلان شركة بوينج، أمس الثلاثاء، عن حجم تسليم طائراتها التجارية والعسكرية في الربع الثاني بعد يوم واحد من قيام شركة طيران فلاديميل التابعة للميزانية السعودية بإلغاء اتفاق مبدئي لطلب شراء ما يصل إلى 50 من طائرات "بوينج 737 ماكس".

وذكرت شركة طيران فلاديميل أنها ستحول طائرات أسطولها بالكامل إلى طائرات إيرباص مستقبلا. وتقوم الشركة حاليا بالفعل بتشغيل 11 طائرة طراز "إيه 320" في رحلاتها الداخلية بأنحاء المملكة.

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