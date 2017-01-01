ارتفاع مبيعات سيارات الركاب فى الصين 4.9 %

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.9% على أساس سنوي في يونيو، ما أنهى سلسلة من الانخفاض لمدة 12 شهرا متتالية، حسبما أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، اليوم الأربعاء.



وتم بيع ما مجموعه 1.8 مليون سيارة ركاب في الشهر الماضي، ارتفاعا من 1.61 مليون في مايو، وفقا للجمعية.



وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب 10.13 مليون وحدة، بانخفاض 9.2 %على أساس سنوي.



وارتفعت مبيعات سيارات الركاب، باستثناء الحافلات الصغيرة، بنسبة 11.6% في يونيو من مايو، ولكنها انخفضت بنسبة 9.3 % في الأشهر الستة الأولى مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.



وزادت مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد بنسبة 65.9 % على أساس سنوي إلى 577 ألف وحدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.



وقالت الجمعية إن درجات الحرارة المرتفعة ستقلص مبيعات سيارات الركاب في يوليو لكنها تتوقع أن تتحسن المبيعات تدريجيا في أغسطس.



شهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، انخفاضا في مبيعات السيارات لأول مرة منذ أكثر من عقدين في عام 2018.



ومن أجل تعزيز مبيعات السيارات، أعلنت الحكومة سلسلة من التدابير، بما فيها منع الحكومات المحلية من فرض أي حد على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.