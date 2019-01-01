السيطرة على حريق مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة .



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر دير الأنبا بولا فى حدائق القبة، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء وتعزيزها بـ3 خزانات مياه، إضافة إلى عربيات الإسعاف، كما تم فرض كردون أمني حول مقر الدير، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة، ولا توجد خسائر بشرية في الحريق جراء الحادث .



وتم انتداب المعمل الجنائي إلى مقر الحريق للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، حيث كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، حول أسباب الحريق وحجم الخسائر .