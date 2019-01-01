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مصر

اليوم.. فتح باب التقديم لـ"شارع مصر" بـ6 أكتوبر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:32 ص
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
علا العلاف
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أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن اليوم الثلاثاء سيتم فتح باب قبول طلبات التقديم على مشروعات "شارع مصر" بـ6 أكتوبر، للشباب بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأجر رمزي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات ومقترح المشروع سوف يستمر حتى 1 أغسطس من العام الجاري.

وكشف رئيس تنمية مدينة 6 أكتوير، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يشمل أنشطة مختلفة تتمثل في عربات طعام منتقلة "تيك أوي"، واكسسوارات، ومشغولات يدوية، وأعمال فنية، وحلويات، وغيرها، لافتًا إلى أن الالتحاق بالمشروع من خلال مركز التكنولوجيا لخدمة الموطنين بالجهاز.

وأوضح "الشربيني"، أن من يرغب في العمل بـ"شارع مصر"، أن يتقدم بطلب للجهاز، مدعمًا بفكرة المشروع والتصميم المقترح، بشرط أن يكون من سكان المدينة، وأن يتراوح سنه ما بين 21 حتى 40 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الاختيار طبقًا للدراسة الفنية المقدمه من خلال القرعة العلينة.

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