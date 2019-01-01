حدائق أكتوبر: مبادرة طبية بالمجان بالمدينة للكشف على المواطنين

كشف المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن استمرار مبادرة طبية مجانية بمنطقة ابني بيتك، وذلك بالتعاون مع جمعيتي كنوز وينابيع الخير، بالوحدة الصحية الجديدة بحدائق أكتوبر.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريحات له، أن القافلة تقوم بالكشف المجاني على المواطنين في كل التخصصات "باطنة - مسالك بولية - اسنان - أنف وأذن وحنجرة - أطفال - أمراض نساء - عظام- تحليل سكر عشوائي وقياس للضغط".



وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أن المبادرة تأتي فى إطار اهتمامات منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والنهوض بمجتماعاتنا فى مختلف المجالات.