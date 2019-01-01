الهلال الأحمر: لا خسائر بشرية فى حريق مقر دير الأنبا بولا

قال هيثم عبد الله المتحدث الإعلامي لفريق التدخل السريع للهلال الأحمر بمحافظة الجيزة، إن فريق من فرق التدخل السريع توجه إلى مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة بعد بلاغ الحريق.



وأكد "عبد الله" في تصريحات لـ"الدستور" أنه لا توجد خسائر بشرية في الأرواح جراء الحادث.



وأشار إلى أن الحريق لم يسبب أي أضرار بالعقارات المجاورة، وجاري السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية والإطفاء.



كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية لإخماد حريق مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة، وانتقلت 10 سيارات إطفاء لإخماده.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.