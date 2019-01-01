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عالم

الجزائر تنفى تصريحات منسوبة لرئيس وزرائها حول ليبيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:19 ص
جريدة الدستور
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نفت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الثلاثاء تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء، نورالدين بدوي حول أزمة ليبيا، واصفة تلك التصريحات بـ"الخاطئة والمضللة".

جاء ذلك ردا على ما نقلته وسائل إعلام عن بدوي خلال استقباله وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا بالجزائر العاصمة.

وحسب التصريحات المزعومة فقد "دعا بدوي خلال اللقاء الاتحاد الإفريقي للكشف عن الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا ويسميها بأسمائها".

وتضمنت التصريحات هجوما على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وهو ما وصفته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول بالخارجية "تصريحات خاطئة ومضللة للرأي العام".

وذكر المصدر بموقف الجزائر الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية" القاضية بـ"احترام سيادة الدول" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكد نفس المسؤول "عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا ومسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا".

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