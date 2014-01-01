فرنسا تغلق قاعدة عسكرية بالنيجر قرب الحدود الليبية

أعلنت النيجر أن فرنسا أغلقت قاعدتها العسكرية الموجودة في مدينة ماداما الحدودية مع ليبيا، شمالي البلاد.



وبحسب أخبار تناقلتها صحف محلية بالنيجر، فإن فرنسا انسحبت من قاعدة "ماداما" العسكرية التي تم تشييدها عام 2014 على حدود النيجر وتشاد وليبيا؛ من أجل التحكم في تدفق إمدادات الجماعات الإرهابية.



وكانت هذه القاعدة تهدف للتصدّي لأنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، بينها "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، وجماعة "أنصار الدين" (مجموعة مسلحة مالية)، وجماعة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" (ميجاو)، و"بوكو حرام" (مجموعة مسلحة نيجيرية)، وضمان سلامة الشركات الناشطة في قطاع المناجم، بما في ذلك مجموعة "أريفا" الفرنسية، ومقرها في منطقة أغاديز بأقصى شمال النيجر.