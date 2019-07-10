مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 10-7-2019 مواجهتين في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر حتى يوم 19 من يوليو المقبل.



وكان منتخب مصر قد ودع كان 2019 من دور الـ16 في مفاجأة قوية بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفٍ وحيد.



وتلعب السنغال ضد بنين اليوم في أولى مواجهات دور الـ8 بالامم الإفريقية ثم ستتواجه نيجيريا أمام جنوب إفريقيا 2019.



مواعيد مباريات ربع نهائي أمم افريقيا اليوم

مباراة السنغال وبنين

السنغال ضد بنين في تمام الساعة السادسة مساءً وتنقل على "bein max 1 hd" و"time sport" الأرضية.



مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

نيجيريا ضد جنوب افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً وتنقل على "bein max 1 hd" و"time sport" الأرضية.