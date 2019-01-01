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رياضة

أنشيلوتى: أتمنى التعاقد مع خاميس رودريجيز قريبًا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
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يأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، أن ينتقل خاميس رودريجيز قريبًا إلى فريقه.

لا يزال نابولي في مفاوضات مع ريال مدريد للتعاقد مع خاميس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "لا أعرف إن كان سيأتي خاميس، لكننا نأمل ذلك".

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: "أعرفه جيدًا، يمكنه اللعب في جميع مواقع خط الوسط، كنت أستخدمه كجناح الأيسر، كرقم 10 أو حتى على اليمين".

وتابع أنشيلوتي: "موقفه على أرض الملعب ليس مشكلة. إنه قابل للتكيف، يمكنه اللعب في العديد من المراكز".

أما بالنسبة للقميص رقم 10 أتم أنشيلوتي: "الشيء المهم هو أنه يرتدي قميص نابولي، رقمه غير مهم، ومع ذلك، فهو يحتاج إلى الوقت والصبر".

يذكر أن خاميس رودريجيز لعب لصفوف بايرن ميونخ معارًا من ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين.

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