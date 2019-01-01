سولشاير ينوى السماح لبوجبا بمغادرة مانشستر يونايتد فى هذا الموعد

يرغب نادي مانشستر يونايتد في الاحتفاظ بخدمات لاعب الفريق "بول بوجبا" لمدة موسم آخر على الأقل.



لاعب الوسط الفرنسي يرتبط في الوقت الحالي بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر مع تواجده على رادار كلًا من ريال مدريد ويوفنتوس.



واعترف "بوجبا" أنه يود خوض تحدي جديد في مسيرته المهنية، كذلك أكد وكيل أعماله "مينو رايولا" أن اللاعب يود مغادرة مانشستر يونايتد.



ولكن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أوضحت أن المدرب "أولي جونار سولشاير" سيتقدم بطلب لـ"بوجبا" في الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن المدرب النرويجي سيطلب من "بوجبا" البقاء في صفوف الفريق الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط مع تقديم ضمانات للسماح برحيله في صيف 2020.