نجوم أفريقيا يستعيدون الذكريات فى مباراة استعراضية

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مباراة ودية استعراضية بمشاركة نجوم مصر القدامى ونجوم القارة الأفريقية القدامى.



وشارك في المباراة التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة العديد من نجوم القارة أمثال كالوشا بواليا ونوانكو كانو وخاليلو فاديجا ودانييل أموكاشي وأنطوان بيل والحاجي ضيوف وباتريك مبوما ونجوم مصر حازم إمام ووائل رياض شيتوس وخالد بيبو وعبدالظاهر السقا وعبدالستار صبري ومحمد شوقي ومحمد فضل وأمير عبدالحميد ونادر السيد.



وتغلب نجوم مصر بقيادة المدير الفني شوقي غريب على منتخب نجوم أفريقيا بقيادة المدير الفني السوداني عبد المنعم شطة بنيتجة 4-1.



وأحرز أهداف فريق نجوم مصر محمد فضل "هدفين" وعبد الستار صبري هدف، وخالد بيبو هدف، فيما أحرز هدف أساطير أفريقيا النجم النيجيري نوانكو كانو.



وتقام بطولة كأس الأمم بمشاركة 24 منتخبا في مصر لأول مرة بدلا من 16 منتخبا.