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عالم

الفشل الحكومى يوقف أنشطة المناجم فى إيران

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:50 ص
أحد المناجم في إيران-أرشيفية
أحد المناجم في إيران-أرشيفية
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سلطت وكالة إخبارية إيرانية الضوء على أزمات يتعرض لها قطاع التعدين والمناجم المحلي حاليا، وسط تجاهل حكومي إزاء البحث عن مخرج لمشكلات منتجين ومصدرين إيرانيين.

وأوضحت وكالة أنباء إيلنا العمالية (شبه رسمية) في تقرير لها، أن أغلب مالكي المناجم ومنتجي ومصدري المواد المعدنية إما أوقفوا أنشطتهم نهائيا وإما لجأوا إلى تخفيض حجم إنتاجهم لأقل من النصف.

وأرجع التقرير الأسباب إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها إيران، في حين ألمح كامران وكيل، أمين اتحاد مصدري ومنتجي المواد المعدنية الإيرانية، إلى أن شركات محلية بالفعل فشلت في الحفاظ حتى على طاقة تشغيلية أقل من النصف.

وأضاف وكيل في تصريحات لوكالة إيلنا أن الصادرات المعدنية لبلاده تتعرقل أيضا بسبب رفض شركات تأمين تحمل عبء شحنات على متن سفن إيرانية.

وتلجأ تلك السفن إلى التخفي لدى إبحارها في المياه الدولية بغية التحايل على العقوبات الأمريكية، وبالتالي تتكبد نفقات زائدة بالعملة الصعبة، وفقا للمسؤول الإيراني.

وبدأت مناجم إيرانية سواء تتبع القطاع الخاص أو العام في تقليص حجم القوة البشرية العاملة لديها بسبب مصاعب تتعلق بتدبير الأجور الشهرية فضلا عن غموض مصير العقوبات المرتبطة بهذا القطاع.

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