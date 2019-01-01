استدعاء عمال مقر دير الأنبا بولا لسماع أقوالهم فى الحريق

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، باستدعاء عمال مقر دير الأنبا بولا للاستماع لأقوالهم في اشتعال النيران بالكنسية.



كان قد انتقل منذ قليل فريق من نيابة حدائق القبة الجزئية، لمعاينة الحريق عقب إتمام عمليات التبريد، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة.



كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية لإخماد حريق مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة، وانتقلت 10 سيارات إطفاء لإخماده.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.