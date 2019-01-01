رئيس حى حدائق القبة: لا خسائر بشرية فى حريق مقر دير الأنبا بولا

توجه محافظ القاهرة منذ قليل إلى مقر الحريق الواقع بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة لمتابعة الحريق الواقع بها.



وقال اللواء محمد سالم رئيس حي حدائق القبة إنه موجود بمحيط مقر الحريق، 8 سيارات إطفاء لمواصلة عملية الإطفاء.



وأكد سالم في تصريحات لـ"الدستور" أن الحريق لم يوقع إصابات وتم إخراج الموجودين بالداخل دون أي خسائر بشرية.



وأوضح رئيس حي حدائق القبة أن المحافظ وجه بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني حول الكنيسة.



وأشار "سالم" إلى أن الحريق لم يؤثر على الأبنية المحيطة، ولم تتأثر العقارات الواقعة بجوار المقر، لافتًا الى أن قوات الإطفاء في الوقت الحالي تواصل عملها لإخماد الحريق والسيطرة عليه.