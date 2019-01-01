انتقال نيابة حدائق القبة لمعاينة حريق مقر دير الأنبا بولا

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة الجزئية، منذ قليل، لمعاينة حريق مقر دير الأنبا بولا، عقب عمليات التبريد، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة.



كانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية لإخماد الحريق، وانتقلت 10 سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.