مصادر: 3 إصابات فى حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة

كشف مصدر داخل محافظة القاهرة عن وقوع حريق منذ قليل بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة، وسط تحرك سيارات الإسعاف إلى مقر الحريق.



وأكد المصدر لـ"الدستور" أنه تم توجيه سيارات الدفاع المدني لمكان الحريق للسيطرة عليه.



وتم فرض كردون أمني حول مقر الدير بعد أنباء عن اختناق 3 حالات كانوا متواجدين بالكنيسة، تعاملت معهم سيارات الإسعاف.



وقال منصور رفعت أحد شهود العيان بحدائق القبة إن حجم الحريق هائل بالكنيسة، تصاعدت فيه ألهبة النيران، دون أن تؤثر على المارة بجوار المقر.



وأشار رفعت إلى أن وحدات الإسعاف نقلت المصابين من مقر الدير إلى مستشفى دار الفؤاد والبالغ عددهم 3، مؤكدًا على الظهور المكثف لوحدات الإطفاء.