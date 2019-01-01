فيديو وصور.. حريق هائل بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وإخراج المواطنين من داخل المقر.





وقع منذ قليل، حريق هائل بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة، الموجود بشارع الدويدار بجوار محطة مترو الدمرداش، ورجح مصدر كنسي بأن الحريق وقع جراء انفجار في أجهزة التكييف، مما أدى الى اندلاع الحريق بالدور العلوي، ولا توجد أي إصابات حتى الآن.ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من عربيات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، وعدد من سيارات الإسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.