ريال بيتيس يستغنى عن الجزائري بودبوز بشرط

تشير الأمور إلى قرب خروج اللاعب الدولي الجزائري والغائب عن "الكان" رياض بودبوز من ناديه الحالي ريال بيتيس الإسباني.



وقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، أداءً متوسطًا خلال موسمه الأول قبل أن يتم إعارته في الشطر الثاني من الموسم الماضي إلى سيلتا فيجو واستطاع أن يساعده على البقاء في الليجا.



وكشف موقع "فرانس فوتبول" الفرنسي أن نادي ريال بيتيس حدد سعر 6 ملايين يورو من أجل بيع رياض بودبوز إلى الأندية المهتمة بخدماته.



يشار إلى ان اللاعب الجزائري الذي ينوي المحاربة على مكانة في الفريق خاصة بعد رحيل كيكي سيتيان من الفريق رفض مؤخرًا عرضًا فرنسيًا من أميان أحد أندية الدرجة الأولى الفرنسية.