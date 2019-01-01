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رياضة

القادسية يستقر على فرانكو مدربا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:45 م
جريدة الدستور
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استقر مجلس إدارة القادسية على إسناد مهمة مدرب الفريق للإسباني بابلو برانكو، في ظل قناعة إدارة الكرة بقيادة الشيخ فهد طلال الفهد بقدرة المدرب على تمثيل إضافة للأصفر.

واختار المدرب الإسباني مواطنه ألبرت سانشيز مساعدا، في الوقت الذي يجري فيه تشكيل باقي الجهاز من العناصر الوطنية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وقبل انطلاق رحلة استعدادات الفريق للموسم المقبل، الذي يشارك فيه الأصفر في كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب المسابقات المحلية بعد استبعاده من المشاركة في البطولة العربية.

وأفادت تقارير صحفية بأن إدارة الكرة أبلغت المدرب بتعاقدها مع الغاني المدافع فينست أيتنجا لينضم لمواطنه رشيد سومايلا الذي يبقى أمر رحيله معارا واردا، إلى جانب التعاقد مع السوري أحمد العليش.

ومنحت إدارة الكرة فرانكو الضوء الأخضر للبحث عن ثنائي جيد في الوسط والهجوم من أجل استكمال عقد اللاعبين المحترفين.

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