براهيمي ينتظم في تدريبات الجزائر استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

شارك ياسين براهيمي لاعب منتخب الجزائر، في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر.



وكان براهيمي تعرض لإصابة في كاحل القدم أبعدته عن مباراتي منتخب بلاده أمام تنزانيا وغينيا.



وشارك جميع لاعبي المنتخب الجزائري في تدريبات اليوم، باستثناء حارس المرمى أليكسندر أوكيديجه الذي لم يحضر للملعب، بعدما عاودته آلام الظهر مرة أخرى.



وكان منتخب الجزائر تأهل إلى دور الثمانية للبطولة، بعد أن فاز على منتخب غينيا (3 0) في دور الستة عشر للمسابقة، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ذاته بعدما فاز على نظيره المالي (1 0).