شيفيلد يونايتد يُجدد عقد كريس وايلدر 3 سنوات

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه كريس وايلدر لمدة ثلاث سنوات.



وذكر شيفيلد، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن وايلدر وافق على شروط تمديد عقده لمدة 3 سنوات، وذلك بعد قيادته للفريق إلى العودة للدوري الممتاز عقب غياب دام 12 عامًا.



وأضاف بيان النادي أن باقي أعضاء الطاقم التدريبي المعاون لوايلدر، سيوقع على عقود جديدة في الفترة المقبلة.



وقال ستيفن بيتس المدير التنفيذي للنادي في تصريحات لموقع شيفيلد "بالنيابة عن مجلس إدارة النادي، يسعدني إعلان أن الإجراءات انتهت وتم تمديد عقد كريس".



وأشاد بيتس بمدرب الفريق، مؤكدًا على أنه كان عنصرا أساسيا في نجاح النادي في السنوات القليلة الماضية، وأن تركيزه في العمل قاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.