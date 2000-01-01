أولمبياد طوكيو توقف منافسات الدوري الياباني

كشفت رابطة الدوري الياباني، أنها ستعقد اجتماعًا مع ممثلي الأندية بكافة دراجاتها، من أجل التنسيق لجدول منافسات الموسم المقبل 2020، والذي سيشهد في منتصفه فترة توقف طويلة بسبب تنظيم البلاد لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو.



وأكدت الرابطة لصحيفة اليابانية "سانكي سبورتس"، أن قرار إيقاف منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة لأكثر من شهرين يعود إلى تخوف الاندية من صعوبة تنقلها بين المحافظات، وتحديدًا إلى العاصمة طوكيو، بسبب الازدحام الشديد التي ستواجهه المدن في فترة تنظيم الأولمبياد، بالإضافة إلى انشغال بعض ملاعب أندية العاصمة باحتضان تدريبات المنتخبات المشاركة.



وسبق وقف منافسات الدوري الياباني منتصف الموسم لأكثر من شهرين عام 2000 بسبب دورة أولمبياد سيدني الأسترالية، والتي انطلقت من 15 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.



يذكر أن منافسات دورة ألعاب أولمبياد طوكيو 2020 ستبدأ من 24 يوليو إلى 9 أغسطس من العام المقبل، والتي ستشهد استضافة 7 ملاعب لمنافسات كرة القدم.