منتخب مصر لسيدات الطائرة يفوز على السنغال فى افتتاح مباريات بطولة افريقيا
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:39 م
فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة على نظيره السنغالي بثلاث اشواط نظيفة في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة ٦ اكتوبر.
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-15 و25-21 و25-19.
يشارك في البطولة سبعة منتخبات أفريقية وهم مصر والسنغال والمغرب في مجموعة أولى....الكاميرون وكينيا وبوتسوانا والجزائر فى مجموعة ثانية.
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-15 و25-21 و25-19.
يشارك في البطولة سبعة منتخبات أفريقية وهم مصر والسنغال والمغرب في مجموعة أولى....الكاميرون وكينيا وبوتسوانا والجزائر فى مجموعة ثانية.