منتخب مصر لسيدات الطائرة يفوز على السنغال فى افتتاح مباريات بطولة افريقيا

فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة على نظيره السنغالي بثلاث اشواط نظيفة في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة ٦ اكتوبر.



وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-15 و25-21 و25-19.



يشارك في البطولة سبعة منتخبات أفريقية وهم مصر والسنغال والمغرب في مجموعة أولى....الكاميرون وكينيا وبوتسوانا والجزائر فى مجموعة ثانية.