قوى عاملة الوادي الجديد تعلن عن 130 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 130 فرصة عمل جديدة، وذلك بعدد من منشآت القطاع الخاص بمحافظة الوادي الجديد، براتب يحدد حسب الخبرة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركات، 62 عامل فرز، و15 عامل تحميل، ومشرف، وسائق، و50 عامل تعبئة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على رقم مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 09227920322، أو التوجه لمقر المديرية في شارع الدكتور أحمد فخري، طريق الداخلة (الخارجة).



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة، في توفير فرص عمل للشباب بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال نشرة وظائف شهرية تقوم الوزارة بإعلانها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.