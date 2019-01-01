السبت.. حفل الفنانة هند الراوي ببيت السحيمي

يقيم مركز إبداع " بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء السبت 13 يوليو، حفلا فنيا للفنانة "هند الراوي" وفرقتها.



يتضمن برنامج الحفل عددا من الأغنيات الفلكلورية الخاصة بعدد من محافظات مصر منها "المربعات" من أغانى الصعيد، " نوح الحمام" من أغاني السواحل، " نعناع الجنينة" من أغانى الجنوب، " الغالى " من أغانى البدو، "آه يا ليل"، " ورق الفل" من أغانى الدلتا

يذكر ان " الراوى" قد شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والتى قدمت خلالها نموذجا جديدا للأغنية المصرية الفلكلورية الممزوجة بالموسيقى العالمية، الجدير بالذكر أن " الراوى" تعلمت على يد فنانات شعبيات منهم " فاطمة سرحان"، " جمالات شيحه" وإنتقلت معهم فى حفلاتهم فى الخارج مما أكسبها الكثير من الخبرات فى عالم الغناء الفلكلورى المصرى، قامت بعدد من الجولات الغنائية حيث تصل الى 400 حفلة فى عدد من الدول منها " أسبانيا، نيوزلندا، استراليا، فرنسا، هولندا، المانيا.