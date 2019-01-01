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بالصور.. ثقافة أسوان ينظم أنشطة ثقافية بمختلف المواقع

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث أقامت مكتبة الحجز محاضرة "النظافة وأثرها على الصحة" ألقاها سيد عبد الرحيم.

كما عقد قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "الآثار السلبية المتعددة الأبعاد للقضية السكانية" ألقتها الدكتورة هدى مصطفى رئيس المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، حيث أشارت في كلمتها إلى الأثار السلبية للتزايد السكانى على الفرد والمجتمع، وتأثيرها السلبي سلبيا فى توفير فرص العمل، ومعدلات البطالة وخفض مستوى الأجور، وتدنى المستوى التأهيلى لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمى للسكان.

كما نظم بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان محاضرة "الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى تنمية المجتمع" ألقاها أحمد عبد الرازق مدرس بمدرسة صالح حرب، حيث أشار إلى توفر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الكثير من السلع منخفضة الثمن تعمل على سد احتياجات المواطن من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة فى الأسواق المحيطة، تخلق فرص عمل لكثير من الشباب.

وأخيرًا أقيم بمكتبة كلح الجبل غرب مناقشة كتاب "ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث" للمؤلف فؤاد البعلي قامة بالمناقشة سيدة محمود يوسف مدرس علم نفس واجتماع، حيث أشارت إلى أن ابن خلدون يعتبر من أهم المؤرخين المسلمين على مستوى العالم، وهو المؤسس الأول لعلم الاجتماع، حيث إنه توصل إلى مجموعة من القوانين والنظريات التي تتعلق بالعمران، وبناء الدولة، وبالرغم من وجود التفكير الاجتماعى منذ وجود الإنسان، إلا أنه لم يتم النظر إليه على أنه علم مستقل قبل ابن خلدون.

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