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القبلة

خلال علاجه بألمانيا.. الإمام الأكبر يوجه بعلاج طالب كفيف تعرض لحادث

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:19 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم صورة للطالب أحمد الطيب وقالوا إنَّه طالب كفيف تعرض لحادث في محطة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أن سقط أسفل عجلات القطار خلال نزوله من القطار.

وفور علم فضيلته خلال وجوده في ألمانيا، كلف المختصين بمشيخة الأزهر بمتابعة حالة الطالب، وتواصلت مشيخة الأزهر مع المستشفى التي يتلقى الطالب فيها العلاج حاليًا للاطمئنان على حالة الطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص فضيلة الإمام الأكبر على الاطلاع على أخبار أبنائه الطلاب والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة خلال رحلته لألمانيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجههم، وتوفير كل ما يحتاجونه والتيسير عليهم خلال رحلتهم العلمية بالأزهر الشريف.

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