فرق أحمد بهاء الدين تتألق فى احتفالية تعزيز إتاحة الفرص التعليمية

فى إطار المشاركات المجتمعية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، شارك قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بعروضه الفنية في احتفالية ختام أنشطة مكون تحسين سُبل العيش لمشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية" ومكافحة عمالة الأطفال في مصر (20152019م) تحت شعار "انتي سند" والتي أقامتها منظمة تيردي زوم التي تقوم بمساعدة الأطفال المحتاجين وأسرهم من خلال نهج شامل لتعزيز قدرات الأطفال من خلال العدالة ومكافحة استغلال الأطفال في العمل وحماية الأطفال.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط نائبًا عن معالي الوزير السيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، حاتم قطب ممثل هيئة تير دي زوم بصعيد مصر، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وعدد كبير من جماهير الحضور وذلك بالقاعة الملكية بنادي أسيوط الرياضي البلدية.



بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني والكلمات البروتوكولية، إلى جانب عرض فني لفرقة الموسيقي والكورال تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية وأغاني الأطفال لايهاب ممدوح ومريم صفوت ومجموعة كبيرة من الأطفال المبدعين وفقرة عزف بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الفنون الشعبية بفقرة التنورة وسط سعادة غامرة وفرحة من جميع الحضور.