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رياضة

يوفنتوس يُسهل مهمة دورتموند في الميركاتو

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
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اقترب المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، من الرحيل عن ناديه يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حددت الإدارة مبلغًا زهيدًا مقابل التخلي عنه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن بوروسيا دورتموند الألماني الأقرب لخطف النجم الكرواتي، في ظل اهتمامه بضمه منذ فترة طويلة.

وأفادت الصحيفة بأن اليوفي يريد الحصول على 15 مليون يورو من بيع ماريو ماندزوكيتش، ولا شك أن هذا المبلغ في متناول أسود الفيستيفال.

ويرغب المدرب السويسري لوسيان فافر، في الاستفادة من خبرات المهاجم الكرواتي، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في البوندسليجا على مدار 4 سنوات.

وخاض ماندزوكيتش، تجربة قصيرة دامت لعامين مع فولفسبورج، قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ عام 2012، ليقضي معه فترة مماثلة، كان خلالها ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق البافاري.

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