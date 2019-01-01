عرض الفيلم الأمريكي "شخصيات مخفية" بأتيليه الإسكندرية غدا

ينظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، غدا الأربعاء ، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "شخصيات مخفية" Hidden figures، ضمن عروض أفلام نادي السينما بمقر الأتيليه وسط المدينة.

تدور أحداث الفيلم، فى سياق من الدراما، حول السيرة الذاتية لعالمة الرياضيات كاثرين جونسون وزميلتيها دوروثى فون، ومارى جاكسون، العقول المدبرة وراء الاطلاق التاريخى لرائد الفضاء جون جلين، ليصبح أول أمريكى يدور فى مدار الأرض عام ١٩٦٠، وتتمكن النساء الثلاثة بهذه المهمة من حفر أسمائهن فى التاريخ.

الفيلم مأخوذ عن كتاب أرقام مخفية تأليف مارجوت لى شيترلى، سيناريو وإخراج تيودور ملفى، بطولة أوكتافيا سبنسر، كيفين كوستنر، تاراجي بيندا هينسون، جانيل موناى، وانتاج ٢٠١٦.