إنترميلان يضغط لحسم صفقة لوكاكو هذا الأسبوع

مازال إنتر ميلان متشبثًا، بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فمن المقرر أن يصل مسؤولو إنتر إلى إنجلترا هذا الأسبوع، من أجل حسم صفقة لوكاكو، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات.



ويسعى إنتر لتلبية احتياجات مانشستر يونايتد بشكل عاجل، خاصة بعد الأنباء التي ربطت يوفنتوس بضم لوكاكو.



ويستعد يوفنتوس لبيع مهاجميه ماريو ماندزوكيتش، وجونزالو هيجواين، بينما يسعى لجلب بديل قوي يقود هجوم البيانكونيري، في الموسم المقبل.



ومعروف أن مانشستر يونايتد حدد 75 مليون جنيه إسترليني، لبيع مهاجمه الذي انضم من إيفرتون قبل موسمين.



ويستمر عقد لوكاكو في أولد ترافورد حتى عام 2022، لكنه لن يعارض بيعه إذا تلقى عرضًا مناسبًا.



ويرغب لوكاكو، المتواجد حاليًا بأستراليا مع فريقه، في عقد الصفقة في أسرع وقت ممكن.