الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، يوم الجمعة المقبل من مشيخة الأزهر الشريف، وتضم تسعة علماء خمسة من الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن إطلاق تلك القافلة يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار البيان إلى أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة حول موضوع: ” الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته ”، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

من جانب اخر أعلنت الأوقاف افتتاح (20) مدرسة قرانية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي تلك المدارس بمختلف المحافظات إلى (1020) مدرسة قرآنية، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

وناشدت الوزارة الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم حيث تم نشر اسماء واماكن تلك المدارس على موفع الوزارة الإليكتروني