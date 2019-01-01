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الثقافة

ورش للرسم والخط العربى بثقافة السويس (صور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة السويس، منها أعمال فنية ضمن فعاليات "لون حياتك" أدارتها أماني إبراهيم، وتخللت فعاليات الورشة  قيام المتدربين من الأطفال برسم لوحات فنية عكست من خلالها طبيعة فصل الصيف والإجازة الصيفية، وعمل أشكال كرتونية ومسكات بطرق بسيطة.

كما أقيمت ورشة "الخط العربي" أدارها ناصر نور، الذي تحدث عن أنواع الخطوط العربية وتعددها، والتي تميزت حروفها بأنها متصلة مما جعلها قابلة للتشكيل والتصميم بأشكال منحنية وهندسية، وقد أبدع الخطاطون قديمًا وحديثًا في أنواع الخطوط العربية وتطوير أشكالها وضبط قواعد كتابة الخط العربي، واستخدموا في ذلك طرق إبداعية في المد والاستدارة والتشابك والتداخل والتركيب، كما اقترن فن الخط العربي بالزخرفة العربية، وارتبط تطوره فعليًا بعد ظهور الإسلام، حيث تناوله الخطاطون المسلمون بالتحسين والتزويق والإبداع.

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