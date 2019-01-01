حملة لتحصين الحيوانات من الحمى القلاعية بقرى أبيس بالإسكندرية

شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، برئاسة اللواء دكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرية ٧١ و٧٥ التابعة لوحدة امتداد أبيس.



وذلك فى وجود لجنة الوحدة مع الدكتور ألفنس شكرى كبير أخصائيين الإرشاد، وقد تم توعية المواطنين بأهمية التحصين وضرورته للحفاظ على صحة الحيوان وتم توزيع النشرات الإرشادية على المربيين وتلاحظ عدم إقبال بعض المربيين على التحصين، نظرا لارتفاع أسعار التحصين رغم محاولة إقناعهم بأهميته.



كما تم عمل قافلة طبية علاجية لجميع أنواع الحيوانات والطيور بقرية أبيس الثانية بالكشف والتشخيص والجس والتجريع والعلاج، وجميعها بالمجان، وكذلك عمل الإرشاد والتوعية.