بعد تعرضه لحادث سير.. مصطفى قمر يطمأن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الفنان مصطفى قمر جمهوره على حالته الصحية، بعدما تعرض لحادث سير مروري بسيارته على طريق السادس من أكتوبر.



وقال "قمر"، في تصريحات صحفية، إنه بخير، ولا داعي للقلق، مضيفًا أن الأمور بسيطة، وأن لطف الله كان ملازمًا له.



يذكر أن مصطفى قمر يشارك في فيلم "بورصة مصر" من خلال غناء الأغنية الدعائية والتي تحمل نفس اسم الفيلم.



"بورصة مصر" يشارك فيه حسن حسني، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، وصلاح عبدالله، ولطفي لبيب، وإيناس النجار، ومدحت تيخا، ورانيا محمود ياسين، وعبد الله مشرف، وأحمد صيام، وعلي حميدة، ونجوى فؤاد، ومروة عبدالمنعم، وحنان سليمان، وكلوديا حنا، وياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي، وحسن عبدالفتاح، وشريف باهر، وصبري عبدالمنعم.